Укр

"Больницы опустеют": врач озвучил прогноз по коронавирусу в Украине на 2022 год

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Медики надеются, что уже к лету 2022 года ситуация с коронавирусом улучшится Новость обновлена 24 ноября 2021, 12:53
Медики надеются, что уже к лету 2022 года ситуация с коронавирусом улучшится

Эксперт убежден, что при повторном инфицировании ковидом человек не попадет в больницу и не будет болеть тяжело

На фоне масштабной волны коронавируса штамма "Дельта" в Украине появился оптимистичный прогноз о том, когда пандемия может сбавить обороты в нашей стране.

Об этом заявил главврач одной из клиник Львова Тарас Жиравецкий, опираясь на прогнозы западных коллег.

Рекомендация ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19

"Мы понимаем, что переболело очень много украинцев, и в данной ситуации мы четко видим, что повторно люди болеют, но болеет менее 1% населения. Что это значит: из 100 человек заболеет один, из 1000 — десять", — говорит Жиравецкий, считая, что вероятность попасть в больницу при повторном инфицировании ничтожно мала. 

Врач говорит, что слышит заявления наподобие "все болеют повторно тяжело и попадают в стационар", однако, судя по официальной международной информации, такой картины на самом деле нет. Впрочем, медик не исключает, что в будущем действительно может появиться новый штамм, который будет в силе "пробить" иммунитет. Однако говорить об этом, продолжает Жиравецкий, пока нет оснований. 

Врач считает, что в будущем украинцев ждет вакцинация от коронавируса раз в полгода-год, а также появление лекарств от ковида, которые уже одобрены в некоторых странах.

"Оптимистичный прогноз — до лета 2022 года случаев коронавируса будет значительно меньше, и все будет хорошо", — считает Тарас Жиравецкий, рассчитывая на то, что к лету больницы опустеют, а смертность упадет.

Напомним, что с 6 по 8 день заболевания для понимания сложности течения болезни необходимо сдать анализ на С-реактивный протеин или С-реактивный белок (второе его название).

Кроме того, нужно помнить, что осложнение ковида — цитокиновый шторм — практически нереально вылечить дома, а в группу риска входит немало категорий населения.

Информация Минздрава Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков

Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.

Теги:
#Прогноз #Карантин #Пандемия #Коронавирус
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