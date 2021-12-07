На переговорах с Байденом Путин будет продавливать по двум темам, обе связаны с Украиной - Николай Маломуж
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Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины, специально для "Телеграфа" проанализировал грядущую беседу Путина и Байдена
"Встреча президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина, намеченная на 7 декабря, хоть и пройдет в режиме онлайн, но – точно не рядовая. И готовилась серьезно двумя сторонами.
Прошли предварительные переговоры: в Москву приезжала замгоссекретаря США Нуланд, состоялись встречи представителей разведки, глав внешнеполитических ведомств – Блинкена и Лаврова.
Почва для встречи президентов нарабатывалась системно. При этом сопровождалась мощными форматами давления и влияния. Это позволяло определить позиции каждой стороны. Оценить возможности – экономические, военные, а также контрдействия (особенно со стороны РФ).
Формат подготовки встречи был системный, глубокий, внешне – агрессивный и эпатажный.
РФ проводила активные учения, в том числе с использованием новейших видов вооружения. Появились сообщения, что она имеет гиперзвуковое оружие, включая ядерное. И что намерена размещать его на кораблях. Также Россия проводила передислокацию войск на западной границе, южной, размещала новые вооружения в Крыму, на Черном море.
Американцы не отставали. Давали утечку информации, что РФ готовится к войне. Приводили конкретные примеры. И через разные медиа это запускали. Указывая, в том числе, что имеющаяся информация говорит о вероятной подготовке наступления на Украину по ряду сценариев.
Создавалось напряжение, в том числе в Украине и Европе. Американцы гиперактивно навязывали эту информацию европейцам, НАТОвцам. И, конечно, Украине. Сперва наша страна опровергала эти данные. А потом активно включилась в процесс их распространения. И уже не только словам руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Буданова рассказывала о вероятных направлениях ударов. Политики тоже начали обсуждать данную тему.
Включился процесс глобального противостояния. Информационной войны. Холодной войны, но уже с новыми сценариями.
Предпосылки к переговорам есть. Они формируются с двух сторон – какие будут условия, «красные линии». Путин уже говорит, что такие линии – не вступление Украины в НАТО, не размещение на нашей территории крупных ракетных средств, причем как на суше, так и на Черном море. Не размещение баз союзников – под любым видом. Россияне заявляют, что если эти «красные линии» будут нарушены – они примут «ассиметричные меры», вплоть до военных. Подразумевая, надо полагать, или локальное наступление, или более глобальное.
Руководство США, в свою очередь, уже четко завило, что для них нет этих «красных линий», что оно не будут считаться с позицией РФ относительно НАТО и не только.
Идет позиционная информационная война, но с демонстрацией конкретных действий: учения, провокации, громкие заявления и так далее.
Так как политических, дипломатических, экономических средств воздействия на Запад у РФ нет, она включает военные инструменты. Демонстрирует мускулы. И, возможно, даже умышленно «сливает» сценарии возможного наступления. Я не исключаю, что такая возможность есть. Но сейчас такие сценарии, как мне кажется, выглядят нереальными. Скорее это информационный формат давления.
Учитывая вышеизложенное, предполагаю, что встреча Байдена с Путиным будет напряженная. Но в процессе диалога будут высказаны стратегически посылы касательно недопущения военных действий глобального характера – между США и РФ. Попытаются снять напряжение вокруг Украины. В смысле недопущения военных операций.
Путин на переговорах с Байденом будет пытаться продавить две темы. Обе связаны с Украиной.
Во-первых, РФ будет давить, чтобы появился сценарий, согласно которому США и союзники по НАТО не станут, как говорят в России, «подминать под себя Украину» – размещая здесь базы, поддерживая евроатлантические устремления нашей страны. Цель – добиться не расширения НАТО на Восток. Это один из стратегических посылов, которые РФ запускает. И именно отсюда – вся эта эпопея с бряцаньем оружия у границ и гипотетическим вторжением.
Вторая тема, которую будет пытаться продавить Путин – урегулирование ситуации на Донбассе по российским лекалам. А это: автономия, контролируемые Россией выборы, тотальная амнистия, и так далее. В итоге – пророссийский анклав, который попытаются в таком виде «вернуть» Украине.
Концентрируя внимание на урегулирование военной проблемы, россияне будут пытаться, возможно, неофициально, добиться, чтобы мы согласились именно на такой Минский сценарий. И дальше с разных сторон понуждать Зеленского к проведению прямых переговоров с боевиками, к протаскиванию через Раду (пока там есть на это силы стремительно слабеющего монобольшинства) закрепления фактического автономного (особого) статуса ОРДЛО. И всего блока политической части «Минска».
Параллельно с этим Россия будет также пытаться убрать с повестки дня тему Крыма. В риторике она может звучать со стороны американцев и их союзников. Но на практике, чтобы сохранился имеющийся статус-кво: РФ контролирует Крым, а обсуждать и осуждать это на всякого рода Крымских платформах можете сколько угодно.
Посмотрим, что сможет Байден противопоставить этим «хотелкам» Путина.
Посмотрим, что по итогам переговоров скажет украинское руководство, оставшееся вне процесса".
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