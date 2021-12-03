Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан

Россия традиционно доминировала в ОБСЕ, особенно в последние годы. Но то, что прошло 1 и 2 декабря на саммите министров иностранных дел стран ОБСЕ в Стокгольме, стало, как по мне, своеобразным холодным душем для главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Он прибыл туда в истерично-нервозном состоянии. И на вечерних дискуссиях 1 декабря допустил неуместные провокационные выпады в адрес Украины и США.

В ответ получил достаточно аргументированный отпор от главы Госдепа США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Создалось впечатление, что Блинкен и Кулеба отхлестали зубра российской дипломатии Лаврова как мальчика.

Россию стали восприниматься в мире совсем иначе. Потому что она встала на путь эскалации международной обстановки. Именно РФ дестабилизирует ситуацию не только в Украине, в том числе наращиванием своих войск у нашей границы, но и в мире.

Кстати, саммиту глав МИД стран ОБСЕ предшествовал саммит министров иностранных дел стран НАТО в Риге.

И он стал своеобразной мощной подготовкой к встрече в Стокгольме. Именно в Риге были согласованы ключевые вопросы не только европейской, но и мировой безопасности. Ну, а на саммит в Стокгольме представители цивилизованных государств прибыли с четкими позициями, согласованными в Риге. И неудивительно, что попытки Лаврова диктовать свои условия, не воспринимались большинством присутствующих.

В разговорах Кулебы с Блинкеном, с другими представителями МИД стран ОБСЕ были достигнуты договоренности касательно отработки и утверждения нового пакета сдерживающих санкций касательно РФ.

США и большинство членов ОБСЕ четко заявили о недопустимости дальнейшей агрессии РФ против Украины. Призывали Россию выполнять Минские соглашения, особенно безопасностную и гуманитарную составляющую.

Лавров же прибыл на саммит с традиционными "забросами" в адрес Украины, коллективного Запада в целом и США в частности. Он огульно обвинял Украину, что именно она якобы не выполняет Минские соглашения. А США выдвигал претензии – что якобы Вашингтон втягивает Киев в геополитические игры. И подчеркивал, что это будет иметь негативные последствия, поскольку РФ примет меры по приведению к статус-кво военно-стратегического баланса.

Ну и уже традиционно Лавров стоял на позициях, что РФ не является стороной конфликта, а Киев должен вести переговоры напрямую с ОРДЛО.

Одним из ключевых меседжей России, озвученных ранее Путиным, а теперь и Лавровым, стало желание неких письменных заверений от Запада и НАТО, что Альянс не будет расширяться на восток. Более того, Лавров лицемерно заявил, что Россия готовит некий пакт европейской безопасности. И вскоре представит его на рассмотрение Европейскому Союзу.

Надо отдать должное позиции Блинкена. На встрече с Кулебой он в очередной раз подтвердил, что США и союзники всячески поддерживают Украину (и политико-дипломатически, и практически), наши суверенитет и территориальную целостность, включительно с Крымом. И выступают за то, чтобы исключительно политическими, дипломатическими, мирными методами урегулировать конфликт.

При этом в разговоре с Лавровым Блинкен аргументировано доказал, что именно Россия не выполняет Минские соглашения в их ключевых аспектах. В отличие от Украины.

Призыв США к РФ вернуться к Минскому процессу, выполнить свои обязательства, снизить градус напряжения на российско-украинской границе, стать на путь реального урегулирования ситуации, услышан не был.

Но обнадеживает, что Запад под эгидой США, которые вернулись в статус геопополитического лидера, мобилизуется, консолидируется. И всё больше осознаёт российскую угрозу и стратегическое значение Украины как форпоста цивилизованного мира на пути этой угрозы.

Кремль четко предупредили – любые шаги касательно дальнейшей эскалации будут дорого стоить. И ответ придет быстро. От НАТО в целом и США в частности.