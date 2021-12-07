Генерал армії України, екс-глава Зовнішньої розвідки України спеціально для "Телеграфа" проаналізував майбутню бесіду Путіна та Байдена

"Зустріч президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна, намічена на 7 грудня, хоч і пройде в режимі онлайн, але точно не звичайна. І готувалася серйозно двома сторонами.

Пройшли попередні переговори: до Москви приїжджала заступник держсекретаря США Нуланд, відбулися зустрічі представників розвідки, глав зовнішньополітичних відомств – Блінкена та Лаврова.

Ґрунт для зустрічі президентів напрацьовувався системно. При цьому супроводжувалася потужними форматами тиску та впливу. Це дозволяло визначити позиції кожної сторони. Оцінити можливості – економічні, військові, і навіть контрдії (особливо із боку РФ)…"