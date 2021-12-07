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На переговорах з Байденом Путін продавлюватиме на дві теми, обидві пов’язані з Україною - Микола Маломуж

Автор
Микола Маломуж Микола Маломуж
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Розмова президентів стане знаковою для України Новина оновлена 07 грудня 2021, 09:06
Розмова президентів стане знаковою для України

Генерал армії України, екс-глава Зовнішньої розвідки України спеціально для "Телеграфа" проаналізував майбутню бесіду Путіна та Байдена

"Зустріч президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна, намічена на 7 грудня, хоч і пройде в режимі онлайн, але точно не звичайна. І готувалася серйозно двома сторонами.

Пройшли попередні переговори: до Москви приїжджала заступник держсекретаря США Нуланд, відбулися зустрічі представників розвідки, глав зовнішньополітичних відомств – Блінкена та Лаврова.

Ґрунт для зустрічі президентів напрацьовувався системно. При цьому супроводжувалася потужними форматами тиску та впливу. Це дозволяло визначити позиції кожної сторони. Оцінити можливості – економічні, військові, і навіть контрдії (особливо із боку РФ)…"

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Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Росія #Війна #Володимир Путін #Джо Байден #Агресія Росії
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