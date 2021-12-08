Американські військові не воюватимуть за Україну — Байден

Замість військовослужбовців США пообіцяли величезні економічні санкції проти Москви

У Сполучених Штатах не вірять у можливість початку повномасштабної війни між Україною та Росією. Однак, якщо таке станеться, то американських військовослужбовців не буде на українській землі.

Таку заяву глави Білого дому Джозефа Байдена передає CNN.

"Ми маємо моральні та юридичні зобов’язання перед нашими союзниками щодо НАТО, — зазначив президент США. — Ці зобов’язання не поширюються на Україну".

Байден підкреслив, що при атаці на країни-члени Північноатлантичного альянсу "священний обов’язок" Америки — захищати ці держави.

Проте доки Україна не є представником НАТО, реакція Америки матиме інший тон.

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За словами Байдена, він у ввічливій формі окреслив Путіну ймовірні наслідки атаки на Україну. Насамперед йдеться про масштабні економічні санкції.

"Важкі наслідки. Економічні наслідки, яких вони ніколи не бачив і не відчував", — наголосив політик.

Найімовірніше, мається на увазі відключення Російської Федерації від можливості користуватися світовою платіжною системою SWIFT.

Зазначимо, що розмова американського та російського президентів 7 грудня тривала понад дві години. Окрім України, сторони обговорили ситуацію в Іраку, питання кібербезпеки та інші теми.

В Україні попередньо діалог Байден-Путін не назвали сенсаційним, але Володимир Зеленський бачить у ньому певний позитив. У четвер, 8 грудня, Байден має переговорити із Зеленським, і вже за підсумками цього спілкування в ОП видадуть остаточну реакцію на спілкування політиків.