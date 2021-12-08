Американские военные не будут воевать за Украину — Байден

Вместо военнослужащих США пообещали громадные экономические санкции против Москвы

В Соединенных Штатах не верят в возможность начала полномасштабной войны между Украиной и Россией. Однако если такое произойдет, то американских военнослужащих не будет на украинской земле.

Такое заявление главы Белого дома Джозефа Байдена передает CNN.

"Мы имеем моральные и юридические обязательства перед нашими союзниками по НАТО, — отметил президент США. — Эти обязательства не распространяются на Украину".

Байден подчеркнул, что при атаке на страны-члены Североатлантического альянса "священный долг" Америки — защищать эти государства.

Однако пока Украина не является представителем НАТО, реакция Америки будет иметь другой тон.

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По словам Байдена, он в вежливой форме очертил Владимиру Путину вероятные последствия атаки на Украину. В первую очередь речь идет о масштабных экономических санкциях.

"Тяжелые последствия. Экономические последствия, которых они никогда не видел и не чувствовал", — подчеркнул политик.

Вероятней всего, имеется в виду отключение Российской Федерации от возможности пользоваться мировой платежной системой SWIFT.

Отметим, что разговор американского и российского президентов 7 декабря длился более двух часов. Кроме Украины, стороны обсудили ситуацию в Ираке, вопросы кибербезопасности и другие темы.

В Украине предварительно диалог Байден-Путин не назвали сенсационным, но Владимир Зеленский видит в нем определенный позитив. В четверг, 8 декабря, Байден должен переговорить с Зеленским, и уже по итогам этого общения в ОП выдадут окончательную реакцию на общение политиков.