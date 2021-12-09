В Сенате США допустили возможность ядерного удара по РФ из-за Украины: подробности

Попытка развязать войну с Украиной может закончиться для России очень печально

Вероятность начала полноценной войны России против Украины нельзя полностью исключать. И хотя американский президент Джо Байден заверил, что в случае эскалации конфликта не будет посылать военных на украинскую территорию, некоторые представители Сената думают иначе.

О большой угрозе, которая, вероятно, зависла над Россией, заявил в прямом эфире FoxNews сенатор-республиканец Роджер Уикер.

Сразу отметим, что политик является членом Комитета вооруженных сил США. По его словам, Америке следует быть готовой к любому повороту событий в Украине.

"Владимир Путин дважды удивил Запад: один раз в 2008 году в Грузии, вторгнувшись в суверенную нацию, которая пыталась выйти из-под советского руководства и стать демократией, а потом в 2014 году с Украиной", — отметил Уикер.

Именно поэтому, считает сенатор, вероятность нового нападения на Украину исключать нельзя. При этом США должны четко дать понять: такое решение очень дорого обойдется Москве.

"Я бы не исключал американских войск на земле [Украины]. И я бы не исключал первого применения ядерного оружия", — сказал политик.

По словам Уикера, в Украине уже сейчас находится несколько десятков американских военнослужащих — якобы в составе Нацгвардии. Но их помощь может быть не слишком существенной. Поэтому сенатор также предположил вероятную дислокацию кораблей ВМС США в Черном море — для противостояния российским военным судам при необходимости.

В России такие заявления уже назвали "безответственными", подчеркнув, что такой настрой не помогает наладить отношения между государствами.

Напомним, что переговоры между Джозефом Байденом и Владимиром Путиным состоялись во вторник, 7 декабря. Центральной темой беседы политиков стала ситуация в Украине и вероятное вторжение России.

В четверг, 9 декабря, должен состояться телефонный разговор Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским. Согласно инсайду американских СМИ, на Киев могут попробовать "давить" насчет продвижения особого статуса Донбасса.