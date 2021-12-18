Кулеба закликав Захід конкретизувати санкції за напад Росії, а не "просто бла-бла-бла"

В Україні не знають, що робитиме Захід, якщо Путін почне вторгнення.

У Києві хочуть, щоб західні партнери чітко озвучили, яких заходів буде вжито проти Росії, у разі початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба, передає The Washington Post.

За його словами, відсутність конкретики може змусити Кремль засумніватися у серйозності намірів країн Заходу щодо відповіді на можливу відкриту військову агресію та розцінити попередження як "бла-бла-бла".

"Це як у дитинстві, коли мама приходила до мене і говорила: "Щось погане трапиться, якщо ти зараз не підеш спати". І я кілька разів злякався, а потім спитав: "А що саме?", — сказав Кулеба.

Глава МЗС розповів, що українські дипломати підштовхували західних колег до включення до пакета санкцій відключення Росії від міжбанківської системи SWIFT, а також блокування можливості позичати гроші на зовнішньому ринку та введення обмежень проти найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна.

Водночас Кулеба закликав США і, по можливості, Британію "діяти самостійно" у разі, якщо ЄС запропонує м’якший варіант санкційного тиску.

Також глава зовнішньополітичного відомства підкреслив, що в Україні запитують, що буде, якщо санкції не зможуть утримати Росію від вторгнення і що після цього зроблять міжнародні союзники.

"Це питання, яке мене дійсно непокоїть. І у мене немає відповіді", — додав він.

Як повідомлялося раніше, за оцінками західної та української розвідок Росія перемістила до кордону з Україною близько 94 тисяч військовослужбовців, але за збереження темпів нарощування військового контингенту їх незабаром може стати 175 тисяч.

Водночас спостерігачі продовжують фіксувати прибуття нових партій бойової техніки в сусідні з Україною та Білоруссю Брянську та Курську області.