Кулеба призвал Запад конкретизировать санкции за нападение России, а не "просто бла-бла-бла"

В Украине не знают, что будет делать Запад, если Путин начнет вторжение.

В Киеве хотят, чтобы западные партнеры четко озвучили, какие меры будут предприняты против России, в случае начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба, передает The Washington Post.

По его словам, отсутствие конкретики может заставить Кремль усомниться в серьезности намерений стран Запада по ответу на возможную открытую военную агрессию и расценить предупреждения как "бла-бла-бла".

"Это как в детстве, когда мама приходила ко мне и говорила: "Что-то плохое случится, если ты сейчас не пойдешь спать". И я пару раз испугался, а потом спросил: "А что именно?", — сказал Кулеба.

Глава МИД рассказал, что украинские дипломаты подталкивали западных коллег ко включению в пакет санкций отключение России от межбанковской системы SWIFT, а также блокирования возможности занимать деньги на внешнем рынке и введения ограничений против ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.

Вместе с тем Кулеба призвал США и, по возможности, Британию "действовать самостоятельно" в случае, если ЕС предложит более мягкий вариант санкционного давления.

Также глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в Украине задаются вопросом о том, что будет, если санкции не смогут удержать Россию от вторжения и что после этого предпримут международные союзники.

"Это вопрос, который меня действительно беспокоит. И у меня нет ответа", — добавил он.

Как сообщалось ранее, по оценкам западной и украинской разведок Россия переместила к границе с Украиной около 94 тысяч военнослужащих, но при сохранении темпов наращивания воинского контингента, их вскоре может стать 175 тысяч.

Вместе с тем наблюдатели продолжают фиксировать прибытие все новых партий боевой техники в соседние с Украиной и Беларусью Брянскую и Курскую области.