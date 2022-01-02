У Німеччині назвали "важіль", здатний вплинути на плани Путіна щодо України

У ФРН ставлять під сумнів запуск "Північного потоку 2".

У Німеччині повідомили, що у разі початку вторгнення Росії в Україну запуск газопроводу "Північний потік 2" буде поставлений під питання.

Про це повідомив один із кандидатів на посаду голови партії "Союз 90/Зелені" Омід Нуріпур, передає Funke.

За його словами, у разі початку повномасштабного вторгнення Росії газопровід стане темою обговорення в німецькому парламенті.

"Це взагалі не питання", — сказав він.

Політик наголошує, що представники "зелених" завжди виступили проти запуску "Північного потоку 2", але визнає, що зараз його запуск важко зупинити.

Разом з тим Нуріпур зазначив, що Німеччина дотримуватиметься європейського законодавства, і якщо Єврокомісія та профільне агентство Німеччини дійдуть висновків, що немає правової підстави для запуску газопроводу, то газ по ньому не поступатиме.

В іншому випадку "СП-2" буде запущено.

Нагадаємо, газопровід було завершено ще 10 вересня 2021 року, проте наразі є проблеми з його сертифікацією. Зокрема газова директива ЄС зазначає, що постачальник газу та його транзитер повинні мати різних кінцевих власників, тобто "СП-2" має бути повністю незалежним від "Газпрому".

Як відомо, до нової коаліції німецького парламенту увійшли три партії: Соціал-демократи (СДПН), Вільні демократи (ВДП) та "Союз 90/Зелені". При цьому останні до газопроводу ставляться дуже критично. Зокрема представник "зелених", а нині віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек уже називав проєкт "геополітичною помилкою".