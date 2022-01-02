Журналіст, редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов про скупчення російських військовослужбовців у небезпечній близькості до України

Нове дослідження Conflict Intelligence Team показує, що Росія зменшила масштаби перекидання військ до кордонів з Україною, але відмічено розгортання одразу 5 російських армій та нових військових баз, що означає посилення загрози у майбутньому.

Зафіксовано зосередження військ та накопичення бойової техніки 2-й, 6-1, 41-ї 58-ї та 1-ї танкової армій. Росіяни розгортають нові військові бази для зберігання техніки. Характерно, що в деяких випадках перекидається техніка військових частин, а більшість особового складу залишається у своїх пунктах дислокації.

Важливо згадати, що в квітні 2021-го Росія перекидала до наших кордонів з'єднання тільки 41-ї та 58-ї армій та Повітряно-десантних військ. Наразі російські десантники — ударна частина російської армії, залишається на своїх базах, вони вже відпрацювали розгортання у квітні, і можуть бути швидко застосовані.

Натомість ворог відпрацьовує розгортання трьох нових армій. Важливо зазначити, що фактично 1-ша танкова армія виступає як стратегічний резерв ЗС РФ так само як і десантники.

Таким чином, протягом 2021-го року Росія значно посилила своє угруповання на кордонах з Україною, і відпрацювала розгортання своїх мобільних сил підвищеної готовності.

Росія посилює присутність біля українських кордонів, рівень загрози та рівень здатності до швидких наступальних дій значно посилюється. Росія посилює свої спроможності для нанесення раптового ракетного удару звичайними видами озброєнь.

Разом з тим, для проведення наземної наступальної операції проти України Росії потрібен час, пересування російських військ ретельно відслідковуються розвідкою НАТО. Тому раптового наземного наступу найближчим часом не буде.

Разом з тим, варто відзначити: ситуація загрозлива, Росія чинить військовий тиск, і цей тиск буде тільки посилюватись, через відмову РФ вивести війська з Донбасу та звільнити Крим.

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