Укр

Внезапного наземного наступления России в ближайшее время не будет - Юрий Бутусов

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Юрий Бутусов Юрий Бутусов
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Россия создает новые "стоянки" для своей техники Новость обновлена 02 января 2022, 13:06
Россия создает новые "стоянки" для своей техники

Журналист, редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов о скоплении российских военнослужащих в опасной близости от Украины

Новое исследование Conflict Intelligence Team показывает, что Россия уменьшила масштабы перебрасывание войск к границам с Украиной, но отмечено развертывание сразу 5 российских армий и новых военных баз, что означает усиление угрозы в будущем.

Зафиксировано сосредоточение войск и накопление боевой техники 2-й, 6-1, 41-й 58-й и 1-й танковой армий. Россияне разворачивают новые военные базы для хранения техники. Характерно, что в некоторых случаях перекидывается техника воинских частей, а большинство личного состава остаются в своих пунктах дислокации.

Важно вспомнить, что в апреле 2021-го Россия перебрасывала в наши границы соединения только 41-й и 58-й армий и Воздушно-десантных войск. Сейчас российские десантники — ударная часть российской армии, остающаяся на своих базах, они уже отработали развертывание в апреле и могут быть быстро применены.

Враг же отрабатывает развертывание трех новых армий. Важно отметить, что фактически 1-я танковая армия выступает как стратегический резерв ВС РФ, равно как и десантники.

Таким образом, в течение 2021 года Россия значительно усилила свою группировку на границах с Украиной и отработала развертывание своих мобильных сил повышенной готовности.

Россия усиливает присутствие у украинских границ, уровень угрозы и способность к быстрым наступательным действиям значительно усиливается. Россия усиливает свои возможности для нанесения внезапного ракетного удара обычными видами вооружений.

Вместе с тем для проведения наземной наступательной операции против Украины России нужно время, передвижения российских войск тщательно отслеживаются разведкой НАТО. Потому внезапного наземного наступления в ближайшее время не будет.

Вместе с тем стоит отметить: ситуация угрожающая, Россия оказывает военное давление, и это давление будет только усиливаться, из-за отказа РФ вывести войска из Донбасса и освободить Крым.

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Теги:
#Украина #Россия #Граница #Война #Наступление #Юрий Бутусов #Армия РФ
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