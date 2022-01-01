Российским кораблям закрыли доступ в территориальные воды Украины: детали

Закон вводит запрет не только для российских кораблей, но и для судов, принадлежащих лицам, против которых были введены санкции.

С 1 января 2022 года в Украине вступили в силу ряд изменений, которыми, в том числе, был введен запрет для российских кораблей на нахождение в территориальных водах нашей страны.

С текстом закона "О внутреннем водном транспорте" можно ознакомиться на сайте Верховной Рады.

Так в статье 45 указано, что корабли, которые ходят под флагом страны-агрессора или страны-оккупанта более не могут пользоваться территориальными водами Украины.

Также этот запрет распространяется на корабли, принадлежащие россиянам или лицам, против которых были введены санкции.

Суда остальных стран могут входить в украинские воды при условии предварительной регистрации в государственном реестре.

Кроме прибрежных морских зон эти правила также распространяются на реки, озера, каналы, водохранилища и другие водные объекты. Таким образом это значит, что с началом 2022 года российским кораблям запрещено заходить в любые украинские порты.

Как сообщалось ранее, с 1 января в Украине вводится налог для крупных IT-компаний за предоставление электронных услуг. Поэтому жителям нашей страны скорее всего придется столкнуться с подорожанием услуг, предоставляемых компаниями Facebook, Microsoft, Amazon, Netflix и других.