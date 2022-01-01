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Російським кораблям закрили доступ до територіальних вод України: деталі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Росія більше не зможе користуватися українськими портами Новина оновлена 01 січня 2022, 17:27
Росія більше не зможе користуватися українськими портами

Закон запроваджує заборону як для російських кораблів, а й для суден, які належать особам, проти яких запровадили санкції.

З 1 січня 2022 року в Україні набули чинності низка змін, якими в тому числі було введено заборону для російських кораблів на перебування у територіальних водах нашої країни.

З текстом закону "Про внутрішній водний транспорт" можна ознайомитись на сайті Верховної Ради.

Так у статті 45 зазначено, що кораблі, що ходять під прапором країни-агресора або країни-окупанта, більше не можуть користуватися територіальними водами України.

Також ця заборона поширюється на кораблі, що належать росіянам чи особам, проти яких запровадили санкції.

Судна інших країн можуть входити в українські води за умови попередньої реєстрації у державному реєстрі.

Крім прибережних морських зон, ці правила також поширюються на річки, озера, канали, водосховища та інші водні об’єкти. Таким чином, це означає, що з початком 2022 року російським кораблям заборонено заходити в будь-які українські порти.

Як повідомлялося раніше, з 1 січня в Україні запроваджується податок для великих IT-компаній за надання електронних послуг. Тому жителям нашої країни, швидше за все, доведеться зіткнутися з подорожчанням послуг, що надаються компаніями Facebook, Microsoft, Amazon, Netflix та інших.

Теги:
#Україна #Росія #Кораблі
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