Укр

В Германии назвали "рычаг", способный повлиять на планы Путина насчет Украины

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Газ по трубе Путина может и не пойти Новость обновлена 02 января 2022, 15:12
Газ по трубе Путина может и не пойти

В ФРГ ставят под сомнение запуск "Северного потока 2".

В Германии сообщили, что в случае начала вторжения России в Украину, запуск газопровода "Северный поток 2" будет поставлен под вопрос.

Об этом сообщил один из кандидатов на пост главы партии "Союз 90 / Зеленые" Омид Нурипур, передает Funke.

По его словам, в случае начала полномасштабного вторжения России, газопровод станет темой обсуждения в немецком парламенте.

"Это вообще не вопрос", — сказал он.

Политик подчеркивает, что представители "зеленых" всегда выступили против запуска "Северного потока 2", но признает, что сейчас его запуск будет трудно остановить.

Вместе с тем Нурипур указал, что Германия будет соблюдать европейское законодательство, и если Еврокомиссия и профильное агентство Германии придут к выводам, что нет правового основания для запуска газопровода, то газ по нему поступать не будет.

В противном случае "СП-2" будет запущен.

Напомним, газопровод был завершен еще 10 сентября 2021 года, однако в настоящее время имеются проблемы с его сертификацией. В частности газовая директива ЕС указывает, что поставщик газа и его транзитер должны иметь разных конечных владельцев, то есть "СП-2" должен быть полностью независим от "Газпрома".

Как известно, в новую коалицию немецкого парламента вошли три партии: Социал-демократы (СДПГ), Свободные демократы (СвДП) и "Союз 90 / Зеленые". При этом последние к газопроводу относятся весьма критически. В частности, представитель "зеленых", а ныне вице-канцлер Германии Роберт Хабек уже называл проект "геополитической ошибкой".

Теги:
#Германия #Россия #Северный поток-2
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