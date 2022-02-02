Испанская газета добыла текст ответа Запада на ультиматум Путина

Обнародован текст конфиденциального ответа для Кремля

Популярное испанское издание обнародовало информацию о получении конфиденциальных документов, в которых указаны ответы Америки и Альянса (НАТО) на требования Российской Федерации относительно так называемых "гарантий безопасности".

Тексты документов опубликованы на официальном сайте газеты. Стоит отметить, что доступными для просмотра они становятся только после подписки.

Важные документы напечатаны на английском языке. Ответы США занимают пять страниц, от НАТО четыре.

Как пишет издание Meduza, в тексте говорится о предложениях, ранее уже озвученных Западом официально. В частности, это касается требований ограничения ядерного вооружения и масштаба военных учений.

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Америка в своих ответах сообщила, что готова пересмотреть определенные договоренности с российской стороной, но исключительно те, которые имеют интерес для обоих государств. Также она отметила, что и дальше будет поддерживать политику, которая касается "открытых дверей" в НАТО.

Вашингтон также готов к обсуждению принципов неделимости безопасности по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине, а также начать диалог по контролю за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности.

Кроме того, в тексте говорится, что США предупреждают Россию, что дальнейшее наращивание военной агрессии против украинского государства повлечет за собой введение определенных ограничений со стороны Америки и его союзников.

Что касается Альянса, то он заявил о том, что не желает противостояний с Российской Федерацией, но компромиссов, касающихся принципов, на которых основывается организация, не рассматривает, ведь в тексте НАТО говорится, что абсолютно все страны имеют право на выбор соглашений по безопасности "без внешнего вмешательства".

Текст ответа США и НАТО на требования России

Напомним, ранее Кремль передал Америке и Альянсу несколько проектов, где указаны определенные требования на получение "гарантий безопасности". Речь в них шла о нерасширении НАТО на территории стран бывшего Советского Союза, а также выводе своих войск из стран Балтии: Латвии, Литвы и Эстонии.

Кроме этого, этими документами предусматривается введение запрета для Украины на проведение больших военных учений с Альянсом, а другие форматы отношений должна согласовываться исключительно Москва.

Стоит отметить, что большинство считает требования российской стороны к Западу "сумасшедшими".

Ранее "Телеграф" сообщал, что США и ЕС уже подготовили новый пакет ограничений в случае вторжения российской стороны на украинские территории. Согласно предварительным данным, они будут касаться почти всех газовых проектов РФ.