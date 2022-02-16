Рус

Санкції проти Росії: у Байдена чітко сказали, що стане приводом

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
25
Венді Шерман є легендою дипломатії Новина оновлена 16 лютого 2022, 20:53
Венді Шерман є легендою дипломатії

Чиновниця зазначила, що США постійно радяться з Україною

Росія буде покарана серйозними економічними санкціями за будь-якої спроби вторгнутися на територію України. Подібної лінії поведінки у США дотримуються навіть незважаючи на появу інформації про нібито відведення російських військ углиб країни.

Про такий розклад повідомила заступник Держсекретаря Штатів Венді Шерман в інтерв’ю "УП".

За її словами, Америка постійно проводить додаткові консультації з Києвом щодо ситуації на кордоні. У Вашингтоні тримають руку на пульсі та готові оголосити санкції проти Москви блискавично.

Це, як пояснила Шерман, відбудеться відразу ж, як стане відомо про перетин українського кордону російськими солдатами. Сам факт вторгнення, а не будь-які воєнні дії РФ для США стануть приводом для запровадження економічних обмежень, від яких постраждає Кремль.

При цьому, подальші переговори з українським урядом обіцяють продовжити.

Додамо, що безпосередній начальник Шерман, президент США Джозеф Байден напередодні пообіцяв, що від російської економіки залишаться лише клапті, якщо Путін ризикне напасти на Україну.

Більш детально про виступ політика щодо ситуації в нашій країні можна прочитати у матеріалі "Телеграфа": "Байден виступив зі зверненням щодо України: Росія, вторгнення, НАТО, головні заяви (відео)"

Теги:
#Україна #США #Росія #Санкції #Війна #Вторгнення #Венді Шерман
Україна готує відповідь щодо постанови Держдуми РФ
Україна
Визнання Путіним "ДНР" та "ЛНР": в Україні готують крок у відповідь
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Україна готує відповідь щодо постанови Держдуми РФ
Визнання Путіним "ДНР" та "ЛНР": в Україні готують крок у відповідь
Дата публікації
Категорія
Денис Шмигаль може незабаром залишити посаду прем’єра
Шмигалю шукають заміну: вже є дві кандидатури
Дата публікації
Категорія
Президент не вважає, що треба приховувати правду
"Радіти рано": Зеленський розповів про відведення військ Росії від кордонів України
Дата публікації
Категорія
На миколаївському трампліні Абраменко робив перші стрибки
Кузня олімпійців перетворилася на смітник: на якому трампліні тренувався Абраменко (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Зеленський підтримав рішення РНБО
Зеленський окреслив головні загрози для України: підписано стратегію нацбезпеки