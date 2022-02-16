Санкції проти Росії: у Байдена чітко сказали, що стане приводом

Чиновниця зазначила, що США постійно радяться з Україною

Росія буде покарана серйозними економічними санкціями за будь-якої спроби вторгнутися на територію України. Подібної лінії поведінки у США дотримуються навіть незважаючи на появу інформації про нібито відведення російських військ углиб країни.

Про такий розклад повідомила заступник Держсекретаря Штатів Венді Шерман в інтерв’ю "УП".

За її словами, Америка постійно проводить додаткові консультації з Києвом щодо ситуації на кордоні. У Вашингтоні тримають руку на пульсі та готові оголосити санкції проти Москви блискавично.

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Це, як пояснила Шерман, відбудеться відразу ж, як стане відомо про перетин українського кордону російськими солдатами. Сам факт вторгнення, а не будь-які воєнні дії РФ для США стануть приводом для запровадження економічних обмежень, від яких постраждає Кремль.

При цьому, подальші переговори з українським урядом обіцяють продовжити.

Додамо, що безпосередній начальник Шерман, президент США Джозеф Байден напередодні пообіцяв, що від російської економіки залишаться лише клапті, якщо Путін ризикне напасти на Україну.

Більш детально про виступ політика щодо ситуації в нашій країні можна прочитати у матеріалі "Телеграфа": "Байден виступив зі зверненням щодо України: Росія, вторгнення, НАТО, головні заяви (відео)"