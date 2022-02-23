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Украина собирается ввести санкции против сотен россиян: детали

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Верховная Рада проголосовала за санкции против депутатов Госдумы РФ Новость обновлена 23 февраля 2022, 11:39
Верховная Рада проголосовала за санкции против депутатов Госдумы РФ

Ограничения планируют ввести на 10 лет.

Украинские народные депутаты обратились в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением ввести санкции против депутатов Госдумы РФ, голосовавших за признание "независимости" так называемых "ЛНР-ДНР".

За соответствующее определение проголосовали 322 нардепа, передает "Телеграф" со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

Известно, что Верховная Рада хочет ввести санкции против Госдумы РФ на 10 лет.

Депутаты предлагают ввести ограничения в первую очередь против российских депутатов, которые обращались к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛДНР". Кроме них, в санкционный список должны попасть члены Совета Федерации России, окончательно принимавшие решение о признании квазиреспублик.

Пока текст документа на сайте Верховной Рады недоступен, но, вероятно, речь пойдет о запрете на въезд в Украину и ряде экономических ограничений.

Напомним, что санкции против России за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР" независимыми ввели западные страны. Украину поддержали Великобритания, США, Германия и Европейский Союз.

В свою очередь украинское правительство отреагировало на признание "ЛДНР" желанием разорвать все дипломатические отношения с РФ, а Москва в ответ отозвала всех своих дипломатов из Киева и других украинских городов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе местные жители даже заметили, как на территории консульства РФ начали уничтожать в огне документы.

Теги:
#Украина #Верховная Рада #Санкции #Госдума РФ #Признание #ЛДНР
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