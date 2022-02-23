Евросоюз ввел санкции против сотен людей Путина за признание "ДНР-ЛНР"

России пригрозили еще более масштабными санкциями

Европейский союз ввел санкции для 351 российского политика и 27 физических и юрлиц из РФ. Под санкциями оказались те депутаты Государственной думы, которые голосовали за признание "независимости" так называемых "ДНР-ЛНР".

Как отмечается на сайте Европейского совета, такое решение нарушает "международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины, собственные международные обязательства России и ведут к дальнейшей эскалации кризиса".

ЕС распространяет ограничительные меры в рамках существующих санкций ЕС на всех депутатов Госдумы РФ — 351 человека. 27 высокопоставленных физических и юридических лиц это:

члены правительства,

банки,

олигархи, поддерживающие операции РФ на окупированных территориях или имеющие выгоду от них,

старшие военные офицеры, которые играли роль во вторжении и дестабилизирующих действиях

ответственные за дезинформацию лица.

Среди ограничительных мер — заморозка активов, запрет на предоставление средств, запрет на въезд в ЕС или транзитное следование.

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Также в ЕС приняли меры по ограничению торговли с ОРДЛО — запрет на импорт товаров, ограничения на торговлю и инвестиции (в определенных отраслях экономики), запрет на туризм и экспорт ряда товаров и технологий.

Европейский совет также решил ввести секторальный запрет на финансирование РФ, ее правительства и Центробанка — ограничили доступ России к рынкам капитала и финансовых услуг ЕС. Это сделано для ограничения "финансирования эскалационной и агрессивной политики".

В Европе также заявили, что готовы принять более широкие санкции, и что призывают Россию отказаться от признания "ЛДНР", а другие государства — не следовать незаконному решению РФ.

Как ранее писал "Телеграф", в Украине также хотят ввести санкции против российских деятелей, поддержавших признание псевдореспублик.