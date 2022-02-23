"Нахабне порушення права": глави Литви та Польщі оцінили рішення Путіна

Президенти європейських держав підтримали Україну

Український президент Володимир Зеленський, голова Литви Гітанас Наусєда та польський лідер Анджей Дуда після переговорів у Києві зробили низку важливих заяв. Зеленський подякував європейським партнерам за надану допомогу боєприпасами та шоломами та наголосив на тому, як країни відреагували на визнання Росією "ЛНР-ДНР".

"Цінуємо миттєву та чітку реакцію цих держав на рішення Путіна", — сказав глава української держави. Він також згадав санкції, зазначивши, що очікує на їхнє посилення. Серед таких рішень виділив "Північний потік-2", щодо якого очікується відповідь Німеччини. Нагадаємо, сертифікацію газопроводу призупинено на тлі геополітичної ситуації.

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Польський президент Анджей Дуда зазначив, що йдеться про безпеку Європи і звернувся до російського лідера Володимира Путіна із закликом про мир від імені країн, що сусідять із РФ. Він також назвав мету президента Росії — "показати слабкість ЄС та НАТО". Дуда вважає, що Європа має показати єдність і зупинити імперські ідеї.

Глава Литви Гітанас Наусєда вважає, що Путін загрожує колективній безпеці та діє з позиції сили. Він зазначив, що питання вступу країни до НАТО стосується лише Альянсу та цієї держави. Наусєда також привітав об’єднану реакцію санкціями на дії Росії та назвав їх "нахабним порушенням міжнародного права".

Також повідомляється, що президенти підписали заяву про підтримку України як кандидата в члени Євросоюзу для набуття відповідного статусу.

Раніше "Телеграф" писав, що у рамках цієї зустрічі Зеленський також відповів на раніше озвучені вимоги Путіна. Український президент наполягає на "гарантіях безпеки".