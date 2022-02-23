"Наглое нарушение права": главы Литвы и Польши оценили решение Путина

Президенты европейских государств поддержали Украину

Украинский президент Владимир Зеленский, глава Литвы Гитанас Науседа и польский лидер Анджей Дуда после переговоров в Киеве сделали ряд важных заявлений. Зеленский поблагодарил европейских партнеров за предоставленную помощь боеприпасами и шлемами и отметил то, как страны отреагировали на признание Россией "ЛНР-ДНР".

"Ценим мгновенную и четкую реакцию этих государств на решение Путина", — сказал глава украинского государства. Он также упомянул санкции, отметив, что ожидает их усиления. Среди таких решений выделил "Северный поток-2", по которому ожидается ответ Германии. Напомним, сертификация газопровода приостановлена на фоне геополитической ситуации.

Общение с прессой

Читайте также: Категория Украина Остановят ли Путина санкции и удар по "Северному потоку-2" Санкции обоюдное оружие, которое в руках РФ может стать даже опаснее для Украины

Польский президент Анджей Дуда отметил, что речь идет о безопасности Европы и обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом о мире от лица стран, соседствующих с РФ. Он также назвал цель президента России — "показать слабость ЕС и НАТО". Дуда считает, что Европа должна показать единство и пресечь имперские идеи.

Глава Литвы Гитанас Науседа считает, что Путин угрожает коллективной безопасности и действует с позиции силы. Он отметил, что вопрос вступления страны в НАТО касается только Альянса и этого государства. Науседа также поприветствовал объединенную реакцию санкциями на действия России и назвал их "наглым нарушением международного права".

Также сообщается, что президенты подписали заявление о поддержке Украины как кандидата в члены Евросоюза для получения соответствующего статуса.

Ранее "Телеграф" писал, что в рамках этой встречи Зеленский также ответил на ранее озвученные требования Путина. Украинский президент настаивает на "гарантиях безопасности".