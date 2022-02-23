Зеленский ответил на вопрос об ультиматуме Путина

Гарант требует от российского лидера четких гарантий безопасности

Действующий президент Украины Владимир Зеленский в ответе на вопрос по поводу ультиматума лидера Российской Федерации Владимира Путина заявил, что Киеву нужны срочные гарантии безопасности.

Об этом действующий гарант сообщил на состоявшемся в среду 23 февраля очередном пресс-брифинге.

По его словам, Украине необходимо найти место в обновленной структуре безопасности в Европе.

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"Я хотел бы, чтобы в таком архитектурном комплексе Украину также увидели. Не секрет, что Будапештский меморандум не работает. Мы четко понимаем, нет иллюзии, что Украины на сегодняшний день нет ни в одном альянсе. Мы сами себя защищаем. При поддержке партнеров, но гибнут именно украинцы. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности, четкие, конкретные уже сейчас", — заявил глава украинского государства.

Пресс-конференция президента Украины

Напомним, что накануне, 22 февраля, российский президент Владимир Путин в своей очередной речи озвучил несколько требований к мировому сообществу и украинскому государству. Речь идет об отказе Украины от вступления в НАТО, отмене санкций против Российской Федерации за аннексию Крыма и Севастополя, а также демилитаризации, т.е. полном разоружении Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, как президент РФ заявил, что российское государство признало независимость "ОРДЛО" в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.