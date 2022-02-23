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Зеленський відповів на запитання про ультиматум Путіна

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Володимир Зеленський Новина оновлена 23 лютого 2022, 16:29
Володимир Зеленський

Гарант вимагає від російського лідера чітких гарантій безпеки

Чинний президент України Володимир Зеленський у відповіді на витання стосовно ультиматуму лідера Російської Федерації Володимира Путіна заявив, що Києву потрібні термінові гарантії безпеки.

Про це чинний гарант повідомив на черговому пресбрифінгу, який відбувся у середу, 23 лютого.

За його словами, Україні необхідно знайти місце в оновленій структурі безпеки в Європі.

"Я хотів би, щоб у такому архітектурному комплексі Україну також побачили. Не є секретом, що Будапештський меморандум не працює. Ми чітко розуміємо, немає ілюзії, що України на сьогодні немає в жодному альянсі. Ми самі себе захищаємо. За підтримки партнерів, але гинуть саме українці. Тому Україні потрібні гарантії безпеки, чіткі, конкретні вже зараз", — заявив глава держави.

Пресконференція президента України

Нагадаємо, що напередодні, 22 лютого, російський президент Володимир Путін у своїй черговій промові озвучив кілька вимог до світової спільноти та української держави. Мова йде про відмову України від вступу до НАТО, скасування санкцій проти Російської Федерації за анексію Криму та Севастополя, а також демілітаризації, себто, повному роззброєнню України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як президент РФ заявив, що російська держава визнала незалежність "ОРДЛО" в рамках Донецької та Луганської областей України.

Теги:
#Путін #Президент #Заява #Зеленський #Ультиматум
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