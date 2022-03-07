Появилось первое фото с третьего раунда переговоров Украины и россии

Переговоры проходят прямо сейчас

В понедельник, 7 марта, проходит третий раунд российско-украинских переговоров на фоне полномасштабной войны против нашего государства. Встреча состоялась в 16.00 по киевскому времени. Состав делегаций остался прежним.

В сети появилось первое фото переговоров с представителями от Украины и россии.

Отметим, что в составе украинской делегации, в частности, находятся: руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя ОП Украины Михаил Подоляк.

Члены дерегаций проводят третий раунд переговоров

Напомним, что второй раунд переговоров состоялся 3 марта. Были попытки договориться о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Однако, людей не удалось эвакуировать с горячих точек, так как российские войска срывали договоренности и открывали огонь.

7 марта стало известно, что рф захотела эвакуировать украинцев в Беларусь и россию. Украинская сторона считает эти маршруты эвакуации неприемлемыми и предложила свои варианты гуманитарных коридоров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве, около Печерского суда, был убит Денис Киреев — переговорщик от Украины на первой гомельской встрече с представителями россии.