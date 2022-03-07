Укр

Появилось первое фото с третьего раунда переговоров Украины и россии

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Михаил Подоляк - член украинской делегации Новость обновлена 07 марта 2022, 17:26
Михаил Подоляк - член украинской делегации

Переговоры проходят прямо сейчас

В понедельник, 7 марта, проходит третий раунд российско-украинских переговоров на фоне полномасштабной войны против нашего государства. Встреча состоялась в 16.00 по киевскому времени. Состав делегаций остался прежним.

В сети появилось первое фото переговоров с представителями от Украины и россии.

Отметим, что в составе украинской делегации, в частности, находятся: руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя ОП Украины Михаил Подоляк.

Члены дерегаций проводят третий раунд переговоров
Члены дерегаций проводят третий раунд переговоров

Напомним, что второй раунд переговоров состоялся 3 марта. Были попытки договориться о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Однако, людей не удалось эвакуировать с горячих точек, так как российские войска срывали договоренности и открывали огонь.

7 марта стало известно, что рф захотела эвакуировать украинцев в Беларусь и россию. Украинская сторона считает эти маршруты эвакуации неприемлемыми и предложила свои варианты гуманитарных коридоров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве, около Печерского суда, был убит Денис Киреев — переговорщик от Украины на первой гомельской встрече с представителями россии.

Теги:
#Беларусь #Переговоры #Давид Арахамия #Михаил Подоляк
Михаил Подоляк - член украинской делегации
Политика
Появилось первое фото с третьего раунда переговоров Украины и россии
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Появилось первое фото с третьего раунда переговоров Украины и россии
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