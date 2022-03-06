В Мариуполе во второй раз попробуют эвакуировать гражданских: когда и как

Выезжать на личном транспорте можно, но есть несколько важных нюансов

Жители Мариуполя, который пребывает в осаде российских оккупантов уже несколько суток, в воскресенье, 6 марта, снова попытаются эвакуироваться из города в более безопасное место. Начало спасательной операции назначено на полдень.

Об этом сообщают в пресс-службе Мариупольського горсовета.

Известно, что с 10 утра и до 9 вечера в Мариуполе должны установить режим тишины. То есть оружие следует сложить обеим сторонам — как российским захватчикам, так и украинским защитникам.

В 12:00 планируют начать сам процесс эвакуации.

"Зеленым" гуманитарным коридором избран следующий маршрут: Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.

Вывозить людей хотят из трех разных локаций на автобусах. Ожидается, что население поедет из:

СК "Ильичевец", что на проспекте Нахимова, 53;

что на проспекте Нахимова, 53; Драматического театра, который на Театральной площади, 1;

который на Театральной площади, 1; Кальмиусской районной администрации, что на проспекте Металлургов, 193.

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Если кто-то из мариупольцев хочет выехать на собственном транспорте, это можно сделать. Однако ехать придется сугубо в колонне — вслед за муниципальными автобусами. Сообщается, что возглавит колону представитель Красного креста.

Людей просят максимально заполнять транспорт, даже если это легковушки.

Также наложен строжайший запрет на отклонение от маршрута гумкоридора.

Напомним, что изначально выход жителей из Мариуполя должен был состояться в субботу, 5 марта. Однако россияне, воспользовавшись моментом, снова открыли огонь, что отменило все планы по эвакуации.