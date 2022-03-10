Появились фото торгового центра в Харькове после ночного обстрела и пожара

В Харькове оккупанты рф разбомбили новый торговый центр.

На 15-й день полномасштабного вторжения рф в Украину оккупанты продолжают бомбить Харьков и область.

Во время очередного авианалета на Харьков снаряд попал в ТРЦ "Никольский", расположенный на улице Пушкинской. В здании произошел пожар. Эпицентром возгорания стал 4-й этаж торгового центра. Также пламя перебросилось на кровлю. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. Спасатели четыре часа тушили пожар. Жертв и пострадавших не было.

В Telegram-каналах харьковские паблики публикуют последствий авиаудара и пожара. На кадрах видно, что в ТРЦ разрушены магазины, на полу лежат обломки стен и потолка. Кровля и перекрытия разрушены.

Так выглядит ТРЦ изнутри

Разрушения колоссальные

По предварительным данным жертв и пострадавших нет

Торговый центр был только сдан в эксплуатации в прошлом году. Таким современным и красивейшим он был до прихода "русского мира".

ТРЦ во время открытия в 2021 году

Отметим, в ночь на 10 марта рашисты обстреляли село Слобожанское Изюмского района. В результате под завалами погибли 4 человека: 2 женщины и 2 детей. 5-летней девочке удалось выжить.

9 марта российские оккупанты бомбардировали село Донец в Змиевском районе Харьковской области, которое находится рядом с Изюмским районом.