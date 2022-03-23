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В Енергодарі місцеві жителі зняли прапор російських окупантів та спалили його (відео)

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Василь Неплохой Василь Неплохой
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Енергодар продовжує чинити опір окупантам
Енергодар продовжує чинити опір окупантам

Місцеві жителі демонструють свій протест російському режиму

У тимчасово окупованому Енергодарі місцеві жителі зняли прапор, поставлений російськими окупантами, з флагштока на площі і тому ж місці спалили його.

Про це повідомляє Енергоатом, посилаючись на очевидців.

"Енергодарці не збираються приймати рашистський режим і жити під гнітом. Жителі Енергодару повалили флагшток з червоною ганчіркою, яку повісили рашистські окупанти, і спалили її. Респект відважним енергодарцям", — йдеться у повідомленні "Енергоатому".

Як повідомляв "Телеграф", раніше російські окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією. ЗАЕС — атомна електростанція, розташована у степовій зоні на березі Каховського водосховища у Запорізькій області поряд із містом Енергодар. Це найбільша в Європі та шоста у світі атомна електростанція.

Теги:
#Війна #Енергодар
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