В Енергодарі місцеві жителі зняли прапор російських окупантів та спалили його (відео)
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Місцеві жителі демонструють свій протест російському режиму
У тимчасово окупованому Енергодарі місцеві жителі зняли прапор, поставлений російськими окупантами, з флагштока на площі і тому ж місці спалили його.
Про це повідомляє Енергоатом, посилаючись на очевидців.
"Енергодарці не збираються приймати рашистський режим і жити під гнітом. Жителі Енергодару повалили флагшток з червоною ганчіркою, яку повісили рашистські окупанти, і спалили її. Респект відважним енергодарцям", — йдеться у повідомленні "Енергоатому".
Як повідомляв "Телеграф", раніше російські окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією. ЗАЕС — атомна електростанція, розташована у степовій зоні на березі Каховського водосховища у Запорізькій області поряд із містом Енергодар. Це найбільша в Європі та шоста у світі атомна електростанція.
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