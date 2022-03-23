Мер Маріуполя залишив місто: названо причину

Влада міста продовжує працювати над забезпеченням "зелених коридорів".

Вадим Бойченко міський голова Маріуполя, який є найбільш гарячою точкою бойових дій в Україні, покинув місто через відсутність там зв'язку.

Про це у середу, 23 березня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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За його словами, Бойченко наразі знаходиться за межами Маріуполя, але підтримує контакт із військовими та владою, щоб працювати над порятунком мешканців міста.

"У Маріуполі зв’язку немає, тому Бойченку довелося перебувати в іншому місці. Ми підтримуємо з ним зв’язок, і продовжуємо працювати над створенням зеленого коридору для вивезення людей. Ця робота неймовірно складна, і вона проводиться у повній комунікації з моїми запорізькими колегами і очільником міста Вадимом Бойченком", — повідомив Кириленко.

Він додав, що українська влада робить все можливе, щоб наші люди були в Україні, і їх не вивозили насильно до Російської Федерації.

Як повідомлялося, раніше з’явилася інформація, що окупанти викрали кілька тисяч маріупольців і насильно вивезли їх у віддалені регіони росії.

Разом з тим, тисячі жителів Маріуполя, яким вдалося врятуватися від російських обстрілів, застрягли в прилеглих населених пунктах без харчових продуктів, оскільки окупанти перешкоджають підвезенню гумдопомоги.

При цьому росіянам не вистачає сил на штурм Маріуполя, через що вони продовжують рівняти його із землею.