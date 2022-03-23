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Ворог готується до наступу на Київ: подробиці

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Київ Новина оновлена 23 березня 2022, 12:03
Київ

Найближчим часом ворог може зробити спробу наступу на Київ.

У середу, 23 березня, на 28 день війни з росією, російські війська продовжують здійснюють перегрупування з метою відновлення широкомасштабного наступу на Київ з північного та північно-західного напрямків.

Про це повідомляють джерела у Міністерстві оборони, передає "Телеграф".

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Не виключається, що найближчим часом ворог здійснить спробу форсування річки Ірпінь.

Також противник веде повітряну розвідку Вишгородського району, південно-східної та східної частини узбережжя Київського водосховища. Не виключається висадка річкового десанту з боку водосховища у районах населених пунктів Лютіж та Вишгород.

Крім того, ворог намагатиметься відновити наступ на Чернігів. Водночас, загарбники не припиняють артилерійські обстріли об’єктів військової та цивільної інфраструктури Чернігова.

Щоб заблокувати Київ зі сходу, окупанти намагатимуться відновити наступ у напрямку Броварів та Борисполя.

За даними Генштабу, угруповання військ утримує оборону Чернігова та стримує просування супротивника у напрямку Києва.

Зазначимо, що 22 березня мер Борисполя Володимир Борисенко закликав мирних жителів виїхати з міста, щоби полегшити роботу Збройним силам України.

Вранці, 23 березня, російські війська знову обстріляли Київ. Пошкоджено будівлі у Святошинському та Шевченківському районах, чотирьох людей травмовано.

Теги:
#Київ #Росія #ЗСУ
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