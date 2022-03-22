Кількість збитих російських літаків перевалила за сотню: ще два "приземлили" на Дніпропетровщині

Російським літакам не місце у повітряному просторі України.

Українські системи протиповітряної оборони на 27-ий день війни проти російських окупантів збили ворожий безпілотник та два бойові літаки. Таким чином кількість збитих літаків росіян перевалила за сотню.

Про це у вівторок, 22 березня, повідомило повітряне командування "Схід".

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Зазначається, що ворожі літаки збили зенітні ракетні частини Дніпропетровської області. Всі три повітряні цілі окупантів працювали на Слобожанському напрямку.

Додамо, що кількома годинами раніше над Маріуполем українськими військовими було збито черговий літак окупантів. Цей літак для ЗСУ став сотим.

Нагадаємо, що втрати окупантів у живій силі вже становлять 15 300 осіб. Крім того, росіяни втратили 509 танків, 1556 бойових броньованих машин, 252 артилерійських систем, 80 РСЗВ, 45 одиниць засобів ППО.

Раніше "Телеграф" повідомляв, українська бомбардувальна та штурмова авіація продовжує завдавати нищівних ударів по скупченнях техніки та живій силі супротивника. Також ми показували, як знищують техніку окупантів безпілотники "Байрактар".