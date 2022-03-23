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Бояться: росіяни почали тікати з тимчасово окупованого Криму

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Віталій Кім розповів, що росіяни активно рухаються назад своїм мостом до рф Новина оновлена 23 березня 2022, 10:57
Віталій Кім розповів, що росіяни активно рухаються назад своїм мостом до рф

У зв’язку з втечею громадян росії вже думають закрити Кримський міст

Росіяни почали поступово переміщатися з тимчасово окупованого Криму у бік росії, — можливо, через страх військових дій, які активно ведуться неподалік адмінкордону півострова.

Про це вранці у середу, 23 березня, розповів керівник Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім, повідомляє "Телеграф".

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Чиновник зауважив, що поки що втеча не має масового характеру, проте пересування людей мостом у бік росії складно не помітити.

"Судячи з усього, бояться. Що не може не тішити", — підкреслив Кім.

Тим часом українська розвідка інформує, що кривавий диктатор володимир путін хоче заборонити людям виїзд з окупованого Криму в росію. Формальне виправдання таким діям — боротьба з вигаданими українськими диверсантами.

Як відомо, росія анексувала український півострів Крим ще у 2014 році, а з 24 лютого 2022 року з його території розпочала вторгнення до інших південних областей України.

Російські військові змогли тимчасово захопити Херсон, Мелітополь, Енергодар, Бердянськ, Нову Каховку, але ніяк не можуть пробитися до Маріуполя, Миколаїва та Дніпропетровської області.

Карта бойових дій Миколаїв-Херсон-Крим 23.03.2022
Карта бойових дій Миколаїв-Херсон-Крим 23.03.2022

Як повідомляв "Телеграф", під Херсоном загарбників вже так багато разів били, що це породило цілу серію мемів про Чорнобаївку, — зібрали найкращі з них.

Теги:
#Росія #Крим #Кримський міст
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