Росіяни змінюють тактику в Україні, але це не допоможе: свіжі карти боїв на 23 березня

Загарбники вже бояться розпочинати відкритий бій з українцями

На 28-й день військових дій росії проти України наші захисники активно відбивають тимчасово окуповані території назад і б’ють супротивника на ключових напрямках.

Для наочності Телеграф зібрав карти бойових дій на ранок 23 березня.

Фахівці Institute for the Study of War стверджують, що за добу 22 березня російські окупанти продовжували бомбардувати міста, але не йшли в наступ, — натомість українці самі успішно контратакували їх на київському напрямку та під Миколаєвом.

Експерти вважають, що росіяни вирішили в цілому змінити тактику і перейти до бомбардувань на дистанції, щоб уникнути великих втрат, але малоймовірно, що їм вдасться досягти таким чином великого успіху.

Карта бойових дій Україна 23.03.2022

На жаль, у той час як ЗСУ досягли деяких успіхів під Києвом, Маріуполь продовжує жити у вогні.

Карта бойових дій Київ-Маріуполь 23.03.2022

На карті DeepState чітко видно, якого прогресу вдалося досягти в обороні Києва (звільнені території були виділені блакитним).

Карта бойових дій Київ 23.03.2022

Також можна спостерігати за відчайдушними спробами окупантів (неуспішними) пробитися з Херсонської області до Дніпропетровської, — учора вони навіть били по населених пунктах поряд з адмінкордоном і завдали ракетного удару по Павлограду, але все одно не потрапили до області.

Карта бойових дій Миколаїв-Кривий Ріг 23.03.2022

Як повідомляв "Телеграф", росія втратила у війні з Україною вже понад 15 тисяч людей та 500 танків.