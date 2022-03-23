Зеленський у зверненні до Франції закликав ухвалити історичне рішення

Президент подякував за підтримку України та запевнив, що зупинити злочини кремля можна лише спільними зусиллями

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через рішення розгорнути війну на українських територіях 24 лютого, російська федерація перекреслила значення слова "діалог", тож тепер правди потрібно добиватися виключно на полі бою. А також закликав верховенство Франції в ЄС прийняти "історичне та давно назріле рішення" щодо прийняття України до складу Євросоюзу.

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Про це глава держави заявив під час свого звернення до парламенту Франції, — пише РБК-Україна.

За словами президента, надія на врегулювання конфлікту з кремлем була тоді, коли переговори велися у нормандському форматі, де однією із сторін була саме російська федерація. Проте 24 лютого 2022 року росія своїм рішенням повністю перекреслила абсолютно всі зусилля, здобуті під час нормандського діалогу.

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"У нормандському форматі було чотири країни, але через них було представлено весь світ. Хтось підтримував, хто намагався затягувати процес, хто хотів усе зірвати, але здавалося важливим, що світ був завжди за тим столом. І коли переговори давали результат — це було як ковток свіжого повітря, як надія на те, що розмова з рф може допомогти, що керівництво росії можна переконати словами, щоби москва обрала світ", — заявив він.

Зеленський наголосив, що день вторгнення російської федерації на українські території перекреслило зусилля усіх, а значення слова "діалог" було розбомблено путінськими військами.

"Правда, не знайшлася в кабінетах, тому тепер її доводиться добиватися на полі бою", — підсумував президент.

Окрім цього, Зеленський висловився щодо нової післявоєнної системи безпеки, "в якій Франція відіграватиме провідну роль" та закликав європейську країну підтримати Україну як військовим оснащенням, так і черговим "жорстким" санкційним пакетом проти росії.

Український президент також звернувся до французьких компаній-гігантів, закликавши їх піти з російського ринку та "не отримувати прибутки на крові".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна може отримати відповідь щодо своєї заявки на членство у Європейському Союзі вже за кілька місяців.

Також нагадаємо, що вже шість країн Європи почали розслідування військових злочинів російської федерації проти української держави.