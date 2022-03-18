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Стало відомо, коли Україна отримає відповідь щодо членства в ЄС

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Зеленський сподівається на швидке рішення Новина оновлена 18 березня 2022, 13:54
Зеленський сподівається на швидке рішення

Європейська дипломатія уже розпочала роботу

Україна отримає чітку відповідь щодо своєї заявки на членство у Європейському Союзі вже за кілька місяців. Немає сумнівів, що пришвидшення розгляду нашого звернення пов'язано із військовим терором, який влаштувала росія.

Інформація стала відома від президента України Володимира Зеленського, який мав розмову із вищим європейським керівництвом.

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Зеленський сподівається на швидке рішення
Політика
Стало відомо, коли Україна отримає відповідь щодо членства в ЄС
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Зеленський сподівається на швидке рішення
Стало відомо, коли Україна отримає відповідь щодо членства в ЄС
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