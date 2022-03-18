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Виявляйте росіян: Шмигаль навчив європейського міністра прийому з "паляницею"

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Денис Шмигаль Новина оновлена 18 березня 2022, 13:59
Денис Шмигаль

Назва української випічки може "зламати голову" будь-якому росіянину

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль саркастично відреагував на інформацію з приводу телефонного дзвінка невідомого чоловіка до міністра оборони Британії нібито від його імені та порадив в подальшому вдаватися до кодового слова "паляниця".

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Вказану інформацію у п'ятницю, 18 березня, український чиновник оприлюднив на своїй сторінці у Twitter.

Публікація Дениса Шмигаля в соцмережі
Публікація Дениса Шмигаля в соцмережі

"Наступного разу, пане міністре Воллес, попросіть вимовити слово "паляниця", перш ніж почнете розмову. Незважаючи на всі спроби російської дезінформації, світ може бачити, що правда за Україною", — йдеться в тексті публікації.

Варто нагадати, що Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у четвер, 17 березня, повідомив, що до нього зателефонувала невідома особа і представившись прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, почала із ним спілкуватися. Своє чергою, Воллес не розгубився та задав незнайомцеві кілька навідних питань, на які співрозмовник надати відповіді не зміг. Після цього британський міністр просто перервав розмову, адже зрозумів, що йому телефонує пранкер.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як безстрашний українець знімав на відео окупантів з росії та закликав їх сказати промовити слово "паляниця".

Теги:
#Шахрай #Британія #Дзвінок #Прем'єр-міністр #Шмигаль
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