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Україна отримала "енергетичний безвіз" з ЄС: проривна заява Шмигаля

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Денис Шмигаль Новина оновлена 16 березня 2022, 16:33
Денис Шмигаль

Україна підключилася до європейської енергосистеми

У середу, 16 березня, на 21-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що українська енергетична система синхронізувалася з енергомережею континентальної Європи.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму telegram-каналі.

За словами Шмигаля, Україна отримала той самий "енергетичний безвіз" з Європейським Союзом, над яким країна працювала не один рік. Крім того, прем’єр наголосив, що Україна повністю відключилася від енергетичної системи росії та Білорусі, а 16 березня під'єдналася до європейської енергомережі. Тепер українська енергосистема стане стабільнішою та стійкішою, а країна стала енергетично незалежною.

"Особливо хочу подякувати лідерам країн Європи, які ухвалили політичне рішення щодо синхронізації. Україна стає частиною Європи у всіх сферах, і я вірю, що скоро ми станемо повноправними членами Європейського Союзу", — написав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що США та НАТО планують передати Україні системи ППО, а Туреччина хоче стати посередником у переговорах між Україною та рф.

Теги:
#Україна #Росія #Європейський Союз
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