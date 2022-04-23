Коливання курсу долара: чого чекати від курсу іноземної валюти

Щодня курс іноземної валюти демонструє коливання, що це означає

Щодня курс долара по відношенню до гривні коливається, так, якщо у п’ятницю 22 квітня він упав по відношенню до національної валюти на 10 копійок, то в суботу 23 квітня подорожчав на ті ж 10 копійок.

При цьому на чорному ринку курс євро щодо гривні знизився, хоча 22 квітня, навпаки, євро подорожчав.

За словами експертів, опитаних "Телеграфом", подібна ситуація на ринку говорить швидше про стабільність гривні, більш того, багато українців у березні довірили свої гроші банкам, тим самим зміцнивши надійність банківської системи та нацвалюти.

"Як показують ціни на чорному ринку – від 32 до 32,5 грн за долар залежно від міста, міняли також вірять у стабільність національної валюти та не намагаються спекулювати на курсі долара. Невелика різниця в курсі швидше залежить від близькості до передової – на сході країни курс на чорному ринку трохи вищий, на заході — трохи нижчий, але глобальної різниці все-таки немає", — пояснює фінансовий експерт Василь Невмержицький.

Загалом експерти прогнозують українській гривні стабільний травень, оскільки в умовах війни попит та пропозиція на іноземну значно скоротилися.