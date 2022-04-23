Долар зростає, а євро дешевшає: що відбувається з валютою у банках та на чорному ринку

У повоєнний час долар може підскочити – експерти назвали фактори

Курс долара в Україні зафіксований Нацбанком, але українські фінансові установи та чорний ринок реагують на найменші зміни ситуації.

Згідно з останніми даними сайту Мінфін, вартість долара при купівлі та продажу зросла.

Якщо 22 квітня за долар США у банках у середньому просили при купівлі 31 грн, а при продажі 32,17 грн, то у суботу його вартість незначно збільшилась. Така сама ситуація склалася на чорному ринку — ціна 22.04 становила 32,35/32,54 грн, а 23.04 — на майже 10 копійок вище.

Водночас, євро впав у ціні при покупці в банках за нього просять на 0,23 грн менше, при продажі — на 0,11 грн більше. На чорному ринку європейська валюта також просіла.

Курс валют в Україні на 23 квітня — НБУ, банки та чорний ринок

Зазначимо, що у ціні виріс і польський злотий.

При цьому купити валюту в банку вигідніше, користуючись коливаннями курсу, не просто. Як зазначають експерти, регулятор обмежив продаж долара обсягами купівлі банківської установи. У Приватбанку зазначили, що перед придбанням краще переконатись, що у касі банку є валюта у достатній кількості. У частині банків валюту поки що не продають.

Після лібералізації ринку очікується підвищення вартості долара, зазначають фахівці. На неї вплинуть:

перспективи інвестицій та міжнародної допомоги

можливості відновлення ділової активності

тривалість війни

економічні наслідки війни та майбутній період відновлення

інфляція.

Раніше "Телеграф" писав, що для підвищення курсу долара після Великодня об’єктивних причин немає — вважають експерти. При цьому війна може суттєво позначитися на загальному падінні економіки та вилитися у втрату до 40% ВВП.