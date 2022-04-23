Долар зростає, а євро дешевшає: що відбувається з валютою у банках та на чорному ринку
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У повоєнний час долар може підскочити – експерти назвали фактори
Курс долара в Україні зафіксований Нацбанком, але українські фінансові установи та чорний ринок реагують на найменші зміни ситуації.
Згідно з останніми даними сайту Мінфін, вартість долара при купівлі та продажу зросла.
Якщо 22 квітня за долар США у банках у середньому просили при купівлі 31 грн, а при продажі 32,17 грн, то у суботу його вартість незначно збільшилась. Така сама ситуація склалася на чорному ринку — ціна 22.04 становила 32,35/32,54 грн, а 23.04 — на майже 10 копійок вище.
Водночас, євро впав у ціні при покупці в банках за нього просять на 0,23 грн менше, при продажі — на 0,11 грн більше. На чорному ринку європейська валюта також просіла.
Зазначимо, що у ціні виріс і польський злотий.
При цьому купити валюту в банку вигідніше, користуючись коливаннями курсу, не просто. Як зазначають експерти, регулятор обмежив продаж долара обсягами купівлі банківської установи. У Приватбанку зазначили, що перед придбанням краще переконатись, що у касі банку є валюта у достатній кількості. У частині банків валюту поки що не продають.
Після лібералізації ринку очікується підвищення вартості долара, зазначають фахівці. На неї вплинуть:
- перспективи інвестицій та міжнародної допомоги
- можливості відновлення ділової активності
- тривалість війни
- економічні наслідки війни та майбутній період відновлення
- інфляція.
Раніше "Телеграф" писав, що для підвищення курсу долара після Великодня об’єктивних причин немає — вважають експерти. При цьому війна може суттєво позначитися на загальному падінні економіки та вилитися у втрату до 40% ВВП.
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