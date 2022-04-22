Ринок стиснувся і долар подешевшав – що очікувати від курсу у травні

Експерти повідали чого чекати від курсу долара у травні

Як показали ранкові торги 22 квітня, черговий тиждень курс долара в Україні закінчує зі зниженням та зміцненням курсу гривні. Так, якщо офіційний курс гривні до долара НБУ закріпив на рівні 29,25 гривень, то курс його обміну в банках та на "чорному ринку", в середньому вищий, поступово знижується.

Останнє таке зниження коштувало долару 10 копійок.

За словами економічного експерта Олександра Охріменка, в умовах війни немає особливих передумов для зростання курсу долара.

"Зараз ми знаходимося в стадії "стиснення" ринку, коли споживачі мають гроші, долари, але витрачати їх вони не хочуть — бережуть або вважають для себе негідним, з моральних міркувань, витрачати гроші на подарунки або святкування. З цих же причин імпортери не ввозять товар, отже, їм не потрібні долари на його покупку. В результаті, попит на іноземну валюту дуже невеликий і її курс швидше за все знижуватиметься", — говорить експерт.

Поряд зі зниженням курсу долара останніми днями дещо виріс обмінний курс євро щодо гривні.