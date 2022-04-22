Укр

Рынок сжался и доллар подешевел – что ожидать от курса в мае

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Каким будет курс доллара в мае
Каким будет курс доллара в мае

Эксперты поведали чего ждать от курса доллара в мае

Как показали утренние торги 22 апреля, очередную неделю курс доллара в Украине заканчивает с понижением и укреплением курса гривны. Так, если официальный курс гривны к доллару НБУ закрепил на уровне 29,25 гривен, то курс его обмена в банках и на "черном рынке", в среднем более высокий, постепенно снижается.

Последнее такое снижение обошлось доллару в 10 копеек.

По словам экономического эксперта Александра Охрименко, в условиях войны нет особых предпосылок для роста курса доллара.

"Сейчас мы находимся в стадии "сжатия" рынка, когда у потребителей есть деньги, доллары, но тратить их они не хотят — берегут или считают себе не вправе, по моральным соображениям, тратить деньги на подарки или празднование. По этим же причинам импортеры не ввозят товар, значит им не нужны доллары на его покупку. В результате, спрос на иностранную валюту очень небольшой и ее курс скорее всего будет снижаться", — говорит эксперт.

Наряду со снижением курса доллара последние дни несколько вырос обменный курс евро по отношению к гривне.

Теги:
#Доллар #Обмен валют #Курс доллара
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