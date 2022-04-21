Доллар и евро продолжают расти: что будет с курсом валют дальше

Стоимость иностранной валюты в Украине выросла

Курс доллара и евро в Украине продолжает рост, но причин для резкого обесценивания национальной валюты на данный момент нет. Об этом сообщает "Телеграф".

Курс американской валюты в Украине зафиксирован Национальным банком и равен 29,2549 грн. По данным НБУ, евро выросло на 15 копеек и составляет на 22 апреля 31,8264 грн.

Кроме того, незначительные колебания показал польский злотый, который достигает 6,8401 грн, прибавив 3 копейки.

В Украине курс доллара и евро на черном рынке, по данным Минфина, продолжает рост несколько дней кряду. По состоянию на 21 апреля, стоимость валют составляет:

доллар США — 32,450 (покупка)/ 32,650 (продажа)

евро — 35,600 / 36,000.

Курс валют в НБУ и на черном рынке на 21 апреля

В основных украинских банках предлагают следующую стоимость доллара и евро.

Курс доллара в банках на 21 апреля

Курс евро в банках на 21 апреля

Прогноз по курсу валют в Украине

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий рассказал "Телеграфу", что спекуляций на обмене американской валюты на черном рынке не наблюдается.

"Небольшая разница в курсе скорее зависит от близости к передовой – на востоке страны курс на черном рынке чуть выше, на западе – чуть ниже, но глобальной разницы все-таки нет", — заявил он.

Эксперт подчеркивает, что никаких объективных причин для резкого обесценивания гривны нет. По его словам, НБУ проводит правильную фискальную политику. Невмережицкий отметил, что банковская систем полностью ликвидна и готова выкупать у украинцев иностранную валюту.

Ранее "Телеграф" сообщал, эксперты прогнозируют, что в апреле-мае курс национальной валюты вероятно останется стабильным. Более того, не отрицается возможность укрепления гривны, но это будет зависеть от ситуации на фронте.