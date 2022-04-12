Чего ждать от доллара на Пасху: каким будет курс в обменниках в ближайшее время

Эксперты предсказали курс гривны к доллару на Пасху

Несмотря на продолжающуюся второй месяц украино-российскую войну и экономические многомиллиардные потери, курс доллара по отношению к гривне не слишком изменился.

Так, еще 24 февраля НБУ закрепил официальный курс гривны к доллару до конца военных действий на уровне 29,25 грн за 1 доллар, при этом не запретив покупку и продажу иностранной валюты.

В результате, по данным сайта Минфин наличный курс доллара в Украине не слишком отличается от официального, так в зависимости от города и его близости к фронту, за 1 доллар придется отдать от 29,5 до 32,5 грн. в обменном пункте или с "рук".

Опрошенные "Телеграфом" эксперты заявили, что резкого скачка курса доллара в ближайшее время ожидать не стоит, правда причины для этого называют разные.

Так, экономический эксперт Даниил Монин считает, что существующий сегодня наличный курс доллара в диапазоне 31 – 32,5 гривны будет оставаться стабильным, поскольку НБУ постарался ограничить свободную продажу валюты, но не запретил как это сделали в рф.

Экономический аналитик Александр Охрименко предполагает, что наличный и курс на черном рынке будут постепенно падать, приближаясь к официальному курсу НБУ. Причина тому – низкий спрос на валюту со стороны населения.

"Экономическая ситуация сейчас непростая, так что люди скорее несут свои долларовые накопления в банк и продают их чтобы выжить, а не покупают доллар про запас. Поэтому я не вижу особых факторов для роста курса доллара – скупать его украинцы в ближайшее время явно не будут", — считает собеседник "Телеграфа".

Тем временем россия фактически запретила свободный обмен доллара на своей территории и уменьшила курс рубля к иностранной валюте, но при этом из-за санкций страна-агрессор оказалась как никогда близка к дефолту. Пока "техническому" или "выборочному".