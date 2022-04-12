Свежий курс валют в Украине: сколько сейчас просят за доллар

Стоимость доллара на межбанке местами куда ниже, чем официальный курс

Во вторник, 12 апреля, курс доллара в Украине слегка видоизменился в наличном расчете, на межбанке и черном рынке. По состоянию к 11 утра его средняя котировка относительно украинской валюты колебалась на уровне 27,91-27,93 грн.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

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Рынок налички диктует слегка другие правила. Согласно данных Finance.ua, в начале дня купить-продать доллар за кэш можно было в районе 27,78-27,98 гривен. Евро обойдется подороже: 32,88 грн — покупка, 33,25 — продажа. Как только количество банков, открывших торговлю, увеличилось, сразу слегка поднялись и цены (см. график ниже).

Курс валют наличного расчета по состоянию на 12:47

Схожие цифры демонстрирует и черный рынок валют. Здесь купить американскую валюту удастся за 27,83 грн, продать же — за 27,89 грн.

Напомним, что официальный курс доллара закреплен Национальным банком Украины до конца войны на уровне 29,25 грн. Стоимость других валют же варьируется до сих пор. Так, к примеру, за евро 12 апреля НБУ запросил 31,89 грн, за польский злотый — 6,86 грн, а 10 российских рублей равны всего лишь 3,59 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после победы Украины и завершения военного положения наша страна может столкнуться с дефицитом доллара. С чем именно это связано, объяснял финансовый эксперт Виталий Варвищук.

Также мы писали о том, с какими проблемами может столкнуться украинская экономика, пострадавшая от военных действий, к концу 2022 года.