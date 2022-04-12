Чого чекати від долара на Великдень: яким буде курс в обмінниках найближчим часом

Експерти передбачили курс гривні до долара на Великдень

Незважаючи на українсько-російську війну, що триває другий місяць, і економічні багатомільярдні втрати, курс долара по відношенню до гривні не надто змінився.

Так, ще 24 лютого НБУ закріпив офіційний курс гривні до долара до кінця військових дій на рівні 29,25 грн. за 1 долар, при цьому не заборонивши купівлю та продаж іноземної валюти.

В результаті, за даними сайту Мінфін готівковий курс долара в Україні не надто відрізняється від офіційного, так, залежно від міста та його близькості до фронту, за 1 долар доведеться віддати від 29,5 до 32,5 грн. в обмінному пункті або на "чорному ринку".

Опитані "Телеграфом" експерти заявили, що різкого стрибка курсу долара найближчим часом очікувати не варто, щоправда, причини для цього називають різні.

Так, економічний експерт Данило Монін вважає, що існуючий сьогодні готівковий курс долара в діапазоні 31 — 32,5 гривні залишатиметься стабільним, оскільки НБУ намагався обмежити вільний продаж валюти, але не заборонив як це зробили в Росії.

Економічний аналітик Олександр Охріменко припускає, що готівковий курс на чорному ринку поступово падатиме, наближаючись до офіційного курсу НБУ. Причина цього – низький попит на валюту із боку населення.

"Економічна ситуація зараз непроста, тому люди швидше несуть свої доларові накопичення в банк і продають їх щоб вижити, а не купують долар про запас. Тому я не бачу особливих факторів для зростання курсу долара – скуповувати його українці найближчим часом явно не будуть", — вважає співрозмовник "Телеграфа".

Тим часом росія фактично заборонила вільний обмін долара на своїй території та зменшила курс рубля до іноземної валюти, але при цьому через санкції країна-агресор виявилася як ніколи близька до дефолту. Поки що "технічного" або "вибіркового".