Рус

Чого чекати від долара на Великдень: яким буде курс в обмінниках найближчим часом

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
188
Гривні прогнозують стабільність
Гривні прогнозують стабільність

Експерти передбачили курс гривні до долара на Великдень

Незважаючи на українсько-російську війну, що триває другий місяць, і економічні багатомільярдні втрати, курс долара по відношенню до гривні не надто змінився.

Так, ще 24 лютого НБУ закріпив офіційний курс гривні до долара до кінця військових дій на рівні 29,25 грн. за 1 долар, при цьому не заборонивши купівлю та продаж іноземної валюти.

В результаті, за даними сайту Мінфін готівковий курс долара в Україні не надто відрізняється від офіційного, так, залежно від міста та його близькості до фронту, за 1 долар доведеться віддати від 29,5 до 32,5 грн. в обмінному пункті або на "чорному ринку".

Опитані "Телеграфом" експерти заявили, що різкого стрибка курсу долара найближчим часом очікувати не варто, щоправда, причини для цього називають різні.

Так, економічний експерт Данило Монін вважає, що існуючий сьогодні готівковий курс долара в діапазоні 31 — 32,5 гривні залишатиметься стабільним, оскільки НБУ намагався обмежити вільний продаж валюти, але не заборонив як це зробили в Росії.

Економічний аналітик Олександр Охріменко припускає, що готівковий курс на чорному ринку поступово падатиме, наближаючись до офіційного курсу НБУ. Причина цього – низький попит на валюту із боку населення.

"Економічна ситуація зараз непроста, тому люди швидше несуть свої доларові накопичення в банк і продають їх щоб вижити, а не купують долар про запас. Тому я не бачу особливих факторів для зростання курсу долара – скуповувати його українці найближчим часом явно не будуть", — вважає співрозмовник "Телеграфа".

Тим часом росія фактично заборонила вільний обмін долара на своїй території та зменшила курс рубля до іноземної валюти, але при цьому через санкції країна-агресор виявилася як ніколи близька до дефолту. Поки що "технічного" або "вибіркового".

Теги:
#Гривня #Долар #Курс валют
Михайло Подоляк на переговорах у Туреччині
Політика
Переговори з росією: Подоляк пояснив, із чим зараз проблеми
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Михайло Подоляк на переговорах у Туреччині
Переговори з росією: Подоляк пояснив, із чим зараз проблеми
Дата публікації
Категорія
Гривні прогнозують стабільність
Чого чекати від долара на Великдень: яким буде курс в обмінниках найближчим часом
Дата публікації
Категорія
Зеленський відмовився говорити зі Штайнмаєром
Зеленський відмовився прийняти Штайнмаєра через його зв'язки з росією
Дата публікації
Категорія
олександр лукашенко та володимир путін
"Буча — фейк, а президент Білорусі — миротворець": 12 цинічних заяв путіна та лукашенка
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 12 квітня
Війна – день 48: війська росії здійснили хімічну атаку в Маріуполі та бомблять міста, а у світі чекають дефолту рф