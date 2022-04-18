Ждать ли “валютных качелей” на черном рынке после Пасхи - прогноз эксперта

Какой курс доллару прогнозируют эксперты

В условиях продолжающейся российской агрессии против Украины НБУ заморозил официальный курс гривны к доллару на уровне 29,25 грн, вместе с тем разрешив банкам производить его обмен на гривну.

Пока курс национальной валюты к доллару в обменниках банков и на черном рынке ненамного выше официального, составляя максимум до 32,5 грн за доллар в зависимости от банка и региона обмена.

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий рассказал "Телеграфу" какого курса доллара можно ожидать в ближайшее время.

"НБУ установив официальный курс в 29,25 грн, разрешил банкам менять наличную валюту с 10% надбавкой. Вместе с тем нет каких-то ограничений для банковских карт, например, заграницей вы можете рассчитываться картой по официальному курсу, что очень удобно. В итоге многие украинцы понесли свои наличные гривны в банковскую систему. Так за март вложения украинцев в банки составили 66 миллиардов гривен. В итоге банковская систем полностью ликвидна и готова выкупать у украинцев иностранную валюту", — говорит о правильной финансовой политике НБУ эксперт.

Несколько иное дело – черный рынок обмена наличного доллара.

"Как показывают цены на черном рынке – от 32 до 32,5 грн за доллар в зависимости от города, менялы также верят в стабильность национальной валюты и не пытаются спекулировать на курсе доллара. Небольшая разница в курсе скорее зависит от близости к передовой – на востоке страны курс на черном рынке чуть выше, на западе – чуть ниже, но глобальной разницы все-таки нет", — говорит наш собеседник.

В целом, как подчеркивает Василий Невмержицкий, никаких объективных причин для резкого обесценивания гривны нет.

По мнению опрошенных "Телеграфом" экспертов в апреле-мае курс национальной валюты скорее всего останется стабильным, возможно даже несколько укрепится. Правда, при условии стабильной ситуации на фронте.