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Чего ждать от доллара в Украине: курс валют на 18 апреля в банках и на черном рынке

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Курс валют на 18 апреля Новость обновлена 18 апреля 2022, 09:43
Курс валют на 18 апреля

Курс доллара в банках и на черном рынке продолжает расти.

Национальный банк заморозил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 29,25 грн/доллар до конца войны.

Однако стоимость других валют меняется почти каждый день как на сайте официального регулятора, так и на черном рынке.

Об этом свидетельствуют данные сайта Национального банка и "Минфин".

Надежный источник новостей о войне

Согласно данным на сайте НБУ на 18 апреля установлен такой курс:

  • 1 доллар США — 29,25 грн
  • 1 евро — 31,82 грн
  • 1 злотый — 6,82 грн
  • 1 фунт стерлингов — 38,14 грн
  • 1 чешская крона — 1,30 грн

В то же время черный рынок валют в Украине продолжает активно продавать валюту, правда по курсу, который очень далек от официального.

По состоянию на утро 18 апреля, средний курс продажи доллара на черном рынке составил 32,5 грн/долл, а курс покупки — 32,3 грн/долл.

Курс других валют на черном рынке составили:

Курс валют на черном рынке на 18 апреля
Курс валют на черном рынке на 18 апреля

Различается цена на валюту и в банках:

Курс валют в банках Украины на 18 апреля
Курс валют в банках Украины на 18 апреля

Напомним, Национальный банк Украины с 14 апреля разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после победы Украины в войне и завершении военного положения наша страна может столкнуться с дефицитом доллара.

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов отметил, что в случае продолжения активных боевых действий масштабная девальвация украинской национальной валюты практически неизбежна.

Теги:
#НБУ #Доллар #Курс валют
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