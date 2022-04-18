Чего ждать от доллара в Украине: курс валют на 18 апреля в банках и на черном рынке
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 22
Курс доллара в банках и на черном рынке продолжает расти.
Национальный банк заморозил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 29,25 грн/доллар до конца войны.
Однако стоимость других валют меняется почти каждый день как на сайте официального регулятора, так и на черном рынке.
Об этом свидетельствуют данные сайта Национального банка и "Минфин".
Надежный источник новостей о войне
Согласно данным на сайте НБУ на 18 апреля установлен такой курс:
- 1 доллар США — 29,25 грн
- 1 евро — 31,82 грн
- 1 злотый — 6,82 грн
- 1 фунт стерлингов — 38,14 грн
- 1 чешская крона — 1,30 грн
В то же время черный рынок валют в Украине продолжает активно продавать валюту, правда по курсу, который очень далек от официального.
По состоянию на утро 18 апреля, средний курс продажи доллара на черном рынке составил 32,5 грн/долл, а курс покупки — 32,3 грн/долл.
Курс других валют на черном рынке составили:
Различается цена на валюту и в банках:
Напомним, Национальный банк Украины с 14 апреля разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению.
Ранее "Телеграф" сообщал, что после победы Украины в войне и завершении военного положения наша страна может столкнуться с дефицитом доллара.
Аналитик RoboForex Андрей Гойлов отметил, что в случае продолжения активных боевых действий масштабная девальвация украинской национальной валюты практически неизбежна.
- Дата публикации
-
- Категория
-