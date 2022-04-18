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Чого чекати від долара в Україні: курс валют на 18 квітня у банках та на чорному ринку

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Курс валют на 18 квітня Новина оновлена 18 квітня 2022, 09:43
Курс валют на 18 квітня

Курс долара у банках та на чорному ринку продовжує зростати.

Національний банк заморозив офіційний курс гривні до долара на рівні 29,25 грн/долар до кінця війни.

Проте вартість інших валют змінюється майже щодня як на сайті офіційного регулятора, так і чорному ринку.

Про це свідчать дані сайту Національного банку та "Мінфін".

Надійне джерело новин про війну

Згідно з даними на сайті НБУ на 18 квітня встановлено такий курс:

  • 1 долар США — 29,25 грн
  • 1 євро — 31,82 грн
  • 1 злотий — 6,82 грн
  • 1 фунт стерлінгів — 38,14 грн
  • 1 чеська крона — 1,30 грн

Водночас чорний ринок валют в Україні продовжує активно продавати валюту, правда, за курсом, який дуже далекий від офіційного.

Станом на ранок 18 квітня середній курс продажу долара на чорному ринку склав 32,5 грн/дол, а курс купівлі — 32,3 грн/дол.

Курс інших валют на чорному ринку такий:

Курс валют на чорному ринку на 18 квітня
Курс валют на чорному ринку на 18 квітня

Розрізняється ціна на валюту і в банках:

Курс валют у банках України на 18 квітня
Курс валют у банках України на 18 квітня

Нагадаємо, Національний банк України з 14 квітня дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після перемоги України у війні та завершенні воєнного стану наша країна може зіткнутися з дефіцитом долара.

Аналітик RoboForex Андрій Гойлов зазначив, що у разі продовження активних бойових дій масштабна девальвація української національної валюти практично неминуча.

Теги:
#НБУ #Долар #Курс валют
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