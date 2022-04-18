Чого чекати від долара в Україні: курс валют на 18 квітня у банках та на чорному ринку
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Курс долара у банках та на чорному ринку продовжує зростати.
Національний банк заморозив офіційний курс гривні до долара на рівні 29,25 грн/долар до кінця війни.
Проте вартість інших валют змінюється майже щодня як на сайті офіційного регулятора, так і чорному ринку.
Про це свідчать дані сайту Національного банку та "Мінфін".
Надійне джерело новин про війну
Згідно з даними на сайті НБУ на 18 квітня встановлено такий курс:
- 1 долар США — 29,25 грн
- 1 євро — 31,82 грн
- 1 злотий — 6,82 грн
- 1 фунт стерлінгів — 38,14 грн
- 1 чеська крона — 1,30 грн
Водночас чорний ринок валют в Україні продовжує активно продавати валюту, правда, за курсом, який дуже далекий від офіційного.
Станом на ранок 18 квітня середній курс продажу долара на чорному ринку склав 32,5 грн/дол, а курс купівлі — 32,3 грн/дол.
Курс інших валют на чорному ринку такий:
Розрізняється ціна на валюту і в банках:
Нагадаємо, Національний банк України з 14 квітня дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що після перемоги України у війні та завершенні воєнного стану наша країна може зіткнутися з дефіцитом долара.
Аналітик RoboForex Андрій Гойлов зазначив, що у разі продовження активних бойових дій масштабна девальвація української національної валюти практично неминуча.
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