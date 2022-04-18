Чи чекати "валютних гойдалок" на чорному ринку після Великодня — прогноз експерта

Який курс долара прогнозують експерти

В умовах російської агресії проти України, що триває, НБУ заморозив офіційний курс гривні до долара на рівні 29,25 грн, разом з тим дозволивши банкам здійснювати його обмін на гривню.

Поки що курс національної валюти до долара в обмінниках банків та на чорному ринку ненабагато вищий за офіційний, становлячи максимум до 32,5 грн за долар залежно від банку та регіону обміну.

Фінансовий аналітик Василь Невмержицький розповів "Телеграфу" якого курсу долара очікується найближчим часом.

"НБУ встановивши офіційний курс у 29,25 грн, дозволив банкам міняти готівкову валюту з 10% надбавкою. Водночас немає якихось обмежень для банківських карток, наприклад, закордоном ви можете розраховуватися карткою за офіційним курсом, що дуже зручно. У результаті багато українців понесли свої готівкові гривні в банківську систему. Так за березень вкладення українців у банки склали 66 мільярдів гривень. У результаті банківська система повністю ліквідна і готова викуповувати в українців іноземну валюту", — говорить про правильну фінансову політику НБУ експерт.

Дещо інша справа – чорний ринок обміну готівкового долара.

"Як показують ціни на чорному ринку – від 32 до 32,5 грн за долар залежно від міста, міняли також вірять у стабільність національної валюти та не намагаються спекулювати на курсі долара. Невелика різниця в курсі швидше залежить від близькості до передової – на сході країни курс на чорному ринку трохи вищий, на заході – трохи нижчий, але глобальної різниці все-таки немає», — каже наш співрозмовник.

Загалом, як наголошує Василь Невмержицький, жодних об’єктивних причин для різкого знецінення гривні немає.

На думку опитаних "Телеграфом" експертів у квітні-травні курс національної валюти швидше за все залишиться стабільним, можливо навіть дещо зміцниться. Щоправда, за умови стабільної ситуації на фронті.