Долар і євро продовжують зростати: що буде з курсом валют далі
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Вартість іноземної валюти в Україні зросла
Курс долара та євро в Україні продовжує зростання, але причин для різкого знецінення національної валюти наразі немає. Про це повідомляє "Телеграф".
Курс американської валюти в Україні зафіксований Національним банком і дорівнює 29,2549 грн. За даними НБУ, євро зросло на 15 копійок і становить на 22 квітня 31,8264 грн.
Крім того, незначні коливання показав польський злотий, який сягає 6,8401 грн, додавши 3 копійки.
В Україні курс долара та євро на чорному ринку, за даними Мінфіну, продовжує зростання кілька днів поспіль. Станом на 21 квітня вартість валют становить:
- долар США — 32,450 (купівля)/32,650 (продаж)
- євро — 35,600/36,000.
В основних українських банках пропонують наступну вартість долара та євро.
Прогноз курсу валют в Україні
Фінансовий аналітик Василь Невмержицький розповів "Телеграфу", що спекуляцій на обміні американської валюти на чорному ринку не спостерігається.
"Невелика різниця в курсі швидше залежить від близькості до передової — на сході країни курс на чорному ринку трохи вищий, на заході — трохи нижчий, але глобальної різниці все-таки немає", — заявив він.
Експерт наголошує, що жодних об’єктивних причин для різкого знецінення гривні немає. За його словами, НБУ проводить правильну фіскальну політику. Невмережицький зазначив, що банківська система повністю ліквідна і готова викуповувати в українців іноземну валюту.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що експерти прогнозують, що у квітні-травні курс національної валюти ймовірно залишиться стабільним. Більше того, не заперечується можливість зміцнення гривні, але це залежатиме від ситуації на фронті.
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