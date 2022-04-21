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Долар і євро продовжують зростати: що буде з курсом валют далі

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Курс валют змінився Новина оновлена 21 квітня 2022, 19:28
Курс валют змінився

Вартість іноземної валюти в Україні зросла

Курс долара та євро в Україні продовжує зростання, але причин для різкого знецінення національної валюти наразі немає. Про це повідомляє "Телеграф".

Курс американської валюти в Україні зафіксований Національним банком і дорівнює 29,2549 грн. За даними НБУ, євро зросло на 15 копійок і становить на 22 квітня 31,8264 грн.

Крім того, незначні коливання показав польський злотий, який сягає 6,8401 грн, додавши 3 копійки.

В Україні курс долара та євро на чорному ринку, за даними Мінфіну, продовжує зростання кілька днів поспіль. Станом на 21 квітня вартість валют становить:

  • долар США — 32,450 (купівля)/32,650 (продаж)
  • євро — 35,600/36,000.
Курс валют в НБУ та на чорному ринку на 21 квітня
Курс валют в НБУ та на чорному ринку на 21 квітня

В основних українських банках пропонують наступну вартість долара та євро.

Курс долара у банках на 21 квітня
Курс долара у банках на 21 квітня
Курс євро у банках на 21 квітня
Курс євро у банках на 21 квітня

Прогноз курсу валют в Україні

Фінансовий аналітик Василь Невмержицький розповів "Телеграфу", що спекуляцій на обміні американської валюти на чорному ринку не спостерігається.

"Невелика різниця в курсі швидше залежить від близькості до передової — на сході країни курс на чорному ринку трохи вищий, на заході — трохи нижчий, але глобальної різниці все-таки немає", — заявив він.

Експерт наголошує, що жодних об’єктивних причин для різкого знецінення гривні немає. За його словами, НБУ проводить правильну фіскальну політику. Невмережицький зазначив, що банківська система повністю ліквідна і готова викуповувати в українців іноземну валюту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що експерти прогнозують, що у квітні-травні курс національної валюти ймовірно залишиться стабільним. Більше того, не заперечується можливість зміцнення гривні, але це залежатиме від ситуації на фронті.

Теги:
#Курс валют #Курс долара #Курс євро
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