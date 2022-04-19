Валютних гойдалок не буде? У Зеленського розповіли чого чекати від курсу долара у найближчому майбутньому

В Україні поки що не бачать ризиків для національної валюти

У найближчому майбутньому курс гривні до іноземних валют може коливатись у межах кількох відсотків, а значних ризиків для нього поки що не спостерігається.

Про це розповів радник президента України Олег Устенко, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що курс гривні залежатиме від кількох факторів. Серед таких він виділив попит на іноземні валюти, який нині "дуже незначний".

"Постачання валюти в нашу країну впало, але воно походить від наших експортерів", — додав він.

За його словами, валюта в Україну також надходитиме у вигляді фінансової допомоги від міжнародних партнерів, що говоритиме про поповнення золотовалютних резервів. Устенко зазначив, що вони залишаються на довоєнному рівні та становлять приблизно 29 мільярдів доларів.

Він додав, що зараз не бачить значних ризиків, щоб говорити про значні коливання курсу гривні.

"Вони можуть бути, але в межах кількох відсотків", — наголосив радник президента.

Як повідомлялося раніше, після початку повномасштабного військового вторгнення з боку Росії Нацбанк заморозив курс долара на рівні 29,25 гривні. Втім, на чорному ринку ситуація дещо відрізняється від офіційних даних, там долар купують по 32,2 грн, а продають по 32,55 грн.

"Телеграф" поговорив із фінансовим аналітиком Василем Невмержицьким і дізнався у нього, чи варто очікувати значних коливань курсу валют напередодні Великодня.